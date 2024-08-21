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Пермский клуб обыграл сборную Колумбии по баскетболу с разницей 102 очка

Пермская «Парма» разгромила сборную Колумбии с разницей 102 очка на Кубке дружбы
Матч Кубка дружбы в Перми завершился со счетом 155:53. Тренер колумбийцев признался, что ожидал еще большую разницу в счете. В турнире также выступят сборные России и Венесуэлы
Фото: РФБ
Фото: РФБ

Пермская «Парма» одержала разгромную победу над сборной Колумбии в товарищеском баскетбольном турнире Кубок дружбы в Перми.

Матч завершился со счетом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16). У «Пармы» самыми результативными стали Александр Шашков (27 очков), Самсон Руженцев (26) и Иван Егоров (25).

Главный тренер сборной Колумбии Хорхе Баскес заявил ТАСС, что чувствует вину из-за трехзначной разницы в счете.

«Значит, где-то недоработали, не так старались. Но у наших ребят не хватает опыта, — сказал тренер. — Хотя мы только прилетели и думали, что разница будет еще больше. Набрать 50 очков — это хорошо для нас».

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В Кубке дружбы также принимают участие сборные России (следующий соперник «Пармы» 22 августа) и Венесуэлы (первый матч проведут против колумбийцев).

Турнир завершится 26 августа.

Сборная России по баскетболу отстранена от соревнований международной федерации (FIBA).

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Анна Сатдинова
Баскетбол БК Парма
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