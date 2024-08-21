Пермский клуб обыграл сборную Колумбии по баскетболу с разницей 102 очка
Пермская «Парма» одержала разгромную победу над сборной Колумбии в товарищеском баскетбольном турнире Кубок дружбы в Перми.
Матч завершился со счетом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16). У «Пармы» самыми результативными стали Александр Шашков (27 очков), Самсон Руженцев (26) и Иван Егоров (25).
Главный тренер сборной Колумбии Хорхе Баскес заявил ТАСС, что чувствует вину из-за трехзначной разницы в счете.
«Значит, где-то недоработали, не так старались. Но у наших ребят не хватает опыта, — сказал тренер. — Хотя мы только прилетели и думали, что разница будет еще больше. Набрать 50 очков — это хорошо для нас».
В Кубке дружбы также принимают участие сборные России (следующий соперник «Пармы» 22 августа) и Венесуэлы (первый матч проведут против колумбийцев).
Турнир завершится 26 августа.
Сборная России по баскетболу отстранена от соревнований международной федерации (FIBA).
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