На Филиппинах сделали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе
Американский защитник «Мералко Болтс» Крис Банкеро первым в истории реализовал четырехочковый бросок в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA).
С нового сезона на Филиппинах в Кубке управляющих (один из трех основных турниров PBA) внедрили четырехочковую линию, расположенную в 27 футах (8,2 м) от кольца. Впервые PBA опробовала это нововведение на Матче звезд в 2023 году и стала первой крупной профессиональной ассоциацией баскетбола 5х5, включившей четырехочковые броски в регламент.
Команда Банкеро в воскресенье победила «Магнолия Хотшотс» со счетом 99:94 в первом матче сезона в Кесон-Сити (остров Лусон).
Первую попытку исполнить четырехочковый бросок в первой четверти сделал игрок «Болтс» Крис Ньюсом, но не забил. Во второй четверти Банкеро попал из-за четырехочковой линии, а спустя несколько минут это же удалось сделать другому игроку «Болтс», Холо Мендосе.
PBA была основана в 1975 году, это первая профессиональная баскетбольная лига в Азии и вторая старейшая из ныне действующих после НБА.
Четырехочковые броски ранее начали засчитывать в некоторых лигах 3х3 и непрофессиональных турнирах — для этого игрок должен находиться в определенной зоне площадки.
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