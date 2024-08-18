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На Филиппинах сделали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе

На Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе
Филиппинская ассоциация первой из профессиональных лиг 5х5 внедрила четырехочковую линию — более чем в 8 метрах от кольца. В первом же матче сезона сразу двум игрокам «Мералко Болтс» удалось забить с этой отметки
Крис Банкеро
Крис Банкеро (Фото: PBA / Twitter)

Американский защитник «Мералко Болтс» Крис Банкеро первым в истории реализовал четырехочковый бросок в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA).

С нового сезона на Филиппинах в Кубке управляющих (один из трех основных турниров PBA) внедрили четырехочковую линию, расположенную в 27 футах (8,2 м) от кольца. Впервые PBA опробовала это нововведение на Матче звезд в 2023 году и стала первой крупной профессиональной ассоциацией баскетбола 5х5, включившей четырехочковые броски в регламент.

Команда Банкеро в воскресенье победила «Магнолия Хотшотс» со счетом 99:94 в первом матче сезона в Кесон-Сити (остров Лусон).

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Первую попытку исполнить четырехочковый бросок в первой четверти сделал игрок «Болтс» Крис Ньюсом, но не забил. Во второй четверти Банкеро попал из-за четырехочковой линии, а спустя несколько минут это же удалось сделать другому игроку «Болтс», Холо Мендосе.

PBA была основана в 1975 году, это первая профессиональная баскетбольная лига в Азии и вторая старейшая из ныне действующих после НБА.

Четырехочковые броски ранее начали засчитывать в некоторых лигах 3х3 и непрофессиональных турнирах — для этого игрок должен находиться в определенной зоне площадки.

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