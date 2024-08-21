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Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Вратарь Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии
Мануэль Нойер был капитаном сборной Германии с 2017 года до ЧМ-2022, после которого сломал ногу и выбыл почти на год. Всего он провел за сборную 124 матча и выиграл с ней чемпионат мира 2010 года
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Вратарь и бывший капитан сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что завершил выступления за национальную команду. Видеообращение 38-летний футболист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Нойер сказал, что решение уйти из сборной далось ему нелегко.

«Прошло более 15 лет с момента моего дебюта, когда мы играли против сборной ОАЭ, а я очень нервничал. У нас было много взлетов и падений со сборной. Я думаю, что все знают кульминацию — победа на стадионе «Маракана» над Аргентиной, где мы стали чемпионами мира», — заявил Нойер.

Он провел 124 матча за сборную Германии, в том числе пять на домашнем Евро-2024, где немцы дошли до четвертьфинала.

Капитан сборной Германии Гюндоган завершил международную карьеру
Спорт
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Нойер является чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро-2012. На клубном уровне выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года.

Он был капитаном сборной с 2017 года, а после чемпионата мира в Катаре сломал ногу, катаясь на лыжах, и пропустил десять месяцев.

Капитаном сборной вместо него стал Илкай Гюндоган, который ранее на этой неделе также завершил игру за национальную команду. 

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Германии по футболу Мануэль Нойер
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