Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии
Вратарь и бывший капитан сборной Германии Мануэль Нойер сообщил, что завершил выступления за национальную команду. Видеообращение 38-летний футболист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Нойер сказал, что решение уйти из сборной далось ему нелегко.
«Прошло более 15 лет с момента моего дебюта, когда мы играли против сборной ОАЭ, а я очень нервничал. У нас было много взлетов и падений со сборной. Я думаю, что все знают кульминацию — победа на стадионе «Маракана» над Аргентиной, где мы стали чемпионами мира», — заявил Нойер.
Он провел 124 матча за сборную Германии, в том числе пять на домашнем Евро-2024, где немцы дошли до четвертьфинала.
Нойер является чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро-2012. На клубном уровне выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года.
Он был капитаном сборной с 2017 года, а после чемпионата мира в Катаре сломал ногу, катаясь на лыжах, и пропустил десять месяцев.
Капитаном сборной вместо него стал Илкай Гюндоган, который ранее на этой неделе также завершил игру за национальную команду.
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