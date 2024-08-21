Роулинг перестала писать в соцсети X после иска от боксерши Хелиф

Роулинг критиковала участие в Олимпиаде боксерш, которые, как заявляли в IBA, имеют мужской набор хромосом. Хелиф подала против соцсети X иск за кибербуллинг, упомянув в нем писательницу

Джоан Роулинг (Фото: John Phillips / Getty Images)

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг после упоминания в иске алжирской боксерши Иман Хелиф перестала публиковать посты в соцсети X.

На прошлой неделе стало известно, что Роулинг, бизнесмен Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп стали фигурантами иска против X со стороны Хелиф.

На Олимпиаде золото выиграли Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которых в прошлом году дисквалифицировали с чемпионата мира за провал гендерного теста. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев говорил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Во время Олимпиады Роулинг описала один из боев Хелиф как «зрелище, в котором мужчина избивает женщину на потеху публике».

Последние твиты Роулинг датированы 7 августа — это репосты с протестным жестом турчанки Эсры Йылдыз Кахраман, которая проиграла в полуфинале Олимпиады Линь Юйтин и после боя скрестила пальцы, показав X — имея в виду женский набор хромосом XX.

Адвокат алжирки Набиль Буди подал жалобу в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа из-за «актов тяжкого киберпреследования» боксерши.

В МОК неоднократно заступались за Хелиф, а тесты IBA называли нелегитимными, хотя в ассоциации утверждали, что они проводились с согласия спортсменки.