Больной раком Эрикссон станет тренером команды легенд «Ливерпуля»

Швед Свен-Йоран Эрикссон войдет в тренерский штаб «Ливерпуля» во время ежегодного благотворительного матча, который пройдет 23 марта на «Энфилде». Соперником «Ливерпуля» будет команда легенд «Аякса»

Фото: liverpoolfc.com

Швед Свен-Йоран Эрикссон войдет в тренерский штаб «Ливерпуля» во время благотворительного матча команды легенд мерсисайдского клуба против легенд амстердамского «Аякса». Об этом сообщается на сайте «Ливерпуля».

Тренерами «Ливерпуля» также будут Иан Раш, Джон Барнс и Джон Олдридж. Матч состоится 23 марта на «Энфилде».

Уже известно, что в матче сыграют Ежи Дудек, Сандер Вестерфельд, Мартин Шкртел, Фабио Аурелио, Грегори Виньяль, Джибриль Сиссе, Райан Бабель и другие.

75-летний Эрикссон в январе сообщил, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии и ему осталось жить около года.

На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Эрикссон болеет за «Ливерпуль». Он говорил, что всегда хотел возглавить этот клуб, но такая возможность так и не представилась за его многолетнюю карьеру.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее предлагал Эрикссону на один день занять его должность.