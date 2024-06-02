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Лига чемпионов станет другой. Что важно знать о следующем сезоне

Лига чемпионов впервые за 32 года сменит формат: что важно знать о новом сезоне
Сезон 2023/24 стал последним, который проводился в привычном с 1992 года формате. В новом сезоне турнир претерпит заметные изменения — об этом в материале «РБК Спорт»
Мяч финала Лиги чемпионов 2024 года
Мяч финала Лиги чемпионов 2024 года (Фото: Reuters)

Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.

Прошедший сезон стал последним, который проводился в привычном с 1992 года формате. С сезона 2024/25 турнир претерпит заметные изменения. Лига отказалась от деления команд на группы и решила увеличить число участников основного этапа с 32 до 36 команд.

«Реал» победил «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Спорт
Винисиус Жуниор

Четыре дополнительных места будут распределяться согласно трем критериям:

  • Одно из дополнительных мест получит третья команда из пятой ассоциации в клубном рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.
  • Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Квалификация будет состоять из четырех раундов.
  • Оставшиеся два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллов за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти две ассоциации делегируют в общий этап Лиги чемпионов клуб, который финишировал в чемпионате страны сразу за клубами, уже пробившимися напрямую в общий этап турнира.

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе. Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза — дома и в гостях. Теперь участники проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях. Пары определятся в результате жеребьевки после посева.

На данный момент известны 30 команд основного раунда. Наибольшее представительство у Италии и Германии (по — пять клубов).

Участники основного раунда

Германия (5): «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», дортмундская «Боруссия»;

Италия (5): «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта» (как победитель Лиги Европы);

Англия (4): «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»;

Испания (4): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико»;

Франция (3): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест»;

Нидерланды (2): ПСВ, «Фейенорд»;

Португалия (2): «Спортинг», «Бенфика»;

по одному клубу: «Брюгге» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Штурм» (Австрия), «Шахтер» (Украина).

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9–24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.

В стыковых матчах 9–16-е места сыграют с 17–24-е местами. Стыковые начнутся на домашнем поле команд с 17 по 24-е места. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из клубов топ-8.

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