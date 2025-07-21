Акинфеев признан лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА

Акинфеев был признан лучшим игроком в 500 матче в качестве капитана ЦСКА в РПЛ

Голкипер Игорь Акинфеев в первом туре Российской премьер‑лиги (РПЛ) провел свой юбилейный матч с капитанской повязкой ЦСКА

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 500-й матч чемпионата России в качестве капитана московского клуба.

Голкипер 21 июля сыграл в первом туре Российской премьер‑лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:0). Этот матч стал юбилейным для вратаря. Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.

39-летний Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году. Всего на счету голкипера 799 матчей за клуб во всех турнирах.

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.

В следующем туре ЦСКА 27 июля примет грозненский «Ахмат».