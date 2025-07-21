ЦСКА и «Оренбург» провели первый в новом сезоне РПЛ безголевой матч

Встреча между «Оренбургом» и ЦСКА стала первой в новом сезоне чемпионата России, которая завершилась без забитых мячей

Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Оренбургом» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

Эта встреча стала первой в новом сезоне чемпионата России, в которой не было забитых мячей.

На счету команд по одному очку, «Оренбург» и ЦСКА делят 10-е и 11-е места.

В следующем туре ЦСКА 27 июля примет грозненский «Ахмат», а «Оренбург» в этот же день дома сыграет с махачкалинским «Динамо».