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Спорт ,  
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ЦСКА и «Оренбург» провели первый в новом сезоне РПЛ безголевой матч

Встреча между «Оренбургом» и ЦСКА стала первой в новом сезоне чемпионата России, которая завершилась без забитых мячей
Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"
Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Оренбургом» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

Эта встреча стала первой в новом сезоне чемпионата России, в которой не было забитых мячей.

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На счету команд по одному очку, «Оренбург» и ЦСКА делят 10-е и 11-е места.

В следующем туре ЦСКА 27 июля примет грозненский «Ахмат», а «Оренбург» в этот же день дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

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Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Оренбург
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