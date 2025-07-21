ЦСКА и «Оренбург» провели первый в новом сезоне РПЛ безголевой матч
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Оренбургом» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Эта встреча стала первой в новом сезоне чемпионата России, в которой не было забитых мячей.
На счету команд по одному очку, «Оренбург» и ЦСКА делят 10-е и 11-е места.
В следующем туре ЦСКА 27 июля примет грозненский «Ахмат», а «Оренбург» в этот же день дома сыграет с махачкалинским «Динамо».
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