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Спорт ,  
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Российский легкоатлет выиграл студенческий чемпионат в США

Российский прыгун с шестом Соловьев выиграл чемпионат NCAA
Александр Соловьев, выступающий за Университет Техаса, победил с прыжках с шестом на чемпионате NCAA с результатом 5,78 м
Александр Соловьев
Александр Соловьев (Фото: aggietfxc / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российский прыгун с шестом Александр Соловьев выиграл чемпионат американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в Юджине (штат Орегон).

Соловьев победил с результатом 5,78 метра — он был единственным из участников, кто взял эту высоту.

В прошлом году стало известно, что Соловьев, победитель Кубка России, поступил в Университет Техаса (Texas A&M University) и уехал учиться в США.

Тренер спортсмена Олег Диаздинов 11 июня заявил ТАСС, что Соловьев вернется в Россию на следующей неделе и снова выступит на Кубке России.

Соловьев ранее побеждал на зимнем чемпионате России, летнем молодежном первенстве и командном чемпионате России в Сочи.

Российские спортсмены отстранены от международных стартов.

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Анна Сатдинова
легкая атлетика прыжки с шестом
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