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Спорт ,  
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ЦСКА согласился продать ведущего ассистента в турецкий клуб

Файзуллаев вылетел в Стамбул для прохождения медобследования, поэтому не сыграет в матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом»
ЦСКА согласился продать ведущего ассистента в турецкий клуб

Узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перейдет в турецкий «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и журналист Иван Карпов.

Файзуллаев вылетел в Стамбул для прохождения медобследования, поэтому не сыграет в матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом».

Сумма трансфера 21-летнего игрока сборной Узбекистана составит 7,5 млн евро. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 млн евро.

Файзуллаев провел в составе ЦСКА два сезона, по итогам которых стал лучшим ассистентом команды. В сезоне-2023/24 записал на свой счет 4 гола и 7 передач в чемпионате России, в 2024/25 забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи В прошедшем сезоне вошел в топ-5 игроков ЦСКА по количеству матчей в РПЛ — 27.

В составе ЦСКА стал обладателем Кубка России.

В период выступления в ЦСКА дважды признавался игроком года в Казахстане, в 2024-м также стал лучшим молодым футболистом года в Азии

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