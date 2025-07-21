Экс-директор ФСБ выступил за продажу пива на стадионах

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. Бывший премьер-министр России и экс-директор ФСБ Сергей Степашин отметил, что запретный плод всегда сладок

Сергей Степашин (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата России необходимо снять. Такое мнение в интервью ТАСС выразил член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.

«Ну, не знаю, почему они [Минздрав] против. Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас — продавалось пиво. <...> Напился пива с водочкой и пошел на стадион. Сильно хуже. Запретный плод всегда сладок», — сказал Степашин, бывший премьер-министр России и экс-директор ФСБ.

В апреле министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что нужно возвращать на стадионы пиво, потому что это является частью зрелища, а также дополнительными деньгами на развитие спорта и содержание спортивных объектов.

По словам министра, этот вопрос не имеет отношения к здоровому образу жизни — это «культура боления», а пока болельщики, которые хотят выпить перед матчем, «делают кассу близлежащему магазину и ларьку».

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении. В декабре 2019 года проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел только первое чтение в Госдуме, в 2024-м работа над ним возобновилась. Минфин и Российский футбольный союз ранее поддержали возвращение пива на арены.