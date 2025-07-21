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Спорт ,  
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Коган назвал причину отказа в переходе Жилиной в сборную Азербайджана

Коган назвал нарушение заявки причиной отказа в переходе Жилиной в Азербайджан
Ранее ISU и ФФККР отказали Веронике Жилиной в смене российского спортивного гражданства на азербайджанское. Александр Коган заявил, что «история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок»
Вероника Жилина
Вероника Жилина (Фото: Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) и Международный союз конькобежцев (ISU) отказали Вероники Жилиной в переходе из сборной России в команду Азербайджана из-за нарушений в заявке. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Об отказе ISU в смене гражданства Жилиной стало известно 15 июля.

«Если говорить грубым языком, то вся эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Все это вкупе и привело к тому, что в переходе Жилиной было отказано и нами, и ISU», — рассказал Коган.

Ученице Плющенко отказали в переходе в сборную Азербайджана
Спорт
Вероника Жилина

Коган отметил, что Жилина получала дополнительное финансирование, поскольку последние два года она была в списке перспективного резерва.

«Спортсменка пять сезонов была в сборной страны — в резерве или основном составе, значения не имеет. Она обеспечивалась всем, что положено членам сборной. Мало того, последние два года она была в списке перспективного резерва, получала дополнительное финансирование. Причем и она, и ее тренер. От федерации были выплаты», — добавил он.

По словам Когана, последний договор Жилиной как члена сборной России об оплате до конца сезона-2024/2025 был подписан 13 января 2025 года.

«Я где-то услышал формулировку, что она «случайно» вошла в состав сборной, «случайно» зачислена. У нас есть обращение ее тренеров с просьбой поддержать фигуристку, включить ее в сборную, — отметил Коган. — Она была зачислена в сборную не случайно, я еще раз это подчеркиваю».

17-летняя Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.

В мае Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Она говорила, что будет счастлива представлять Азербайджан, не является членом сборной России и ждет разрешения на переход. При этом Федерация фигурного катания на коньках России не разрешила фигуристке выступать за новую страну. Максимальный срок карантина может составить два года.

Жилина является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победительницей финала Гран-при России среди юниоров (2023).

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Теги
Альвина Цаканян
фигурное катание смена гражданства Александр Коган Вероника Жилина ISU Федерация фигурного катания на коньках России
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