Ученице Плющенко отказали в переходе в сборную Азербайджана
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС и «Матч ТВ».
17-летняя Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.
В мае глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что Жилина «не может перейти ни в какую страну», потому что входит в сборную России, но непонятно, почему не выступает последние два сезона.
Позднее Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Она говорила, что будет счастлива представлять Азербайджан, не является членом сборной России и ждет разрешения на переход.
РБК направил запрос в ISU и в Федерацию фигурного катания Азербайджана.
Жилина является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победительницей финала Гран-при России среди юниоров (2023).
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