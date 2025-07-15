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Спорт ,  
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Ученице Плющенко отказали в переходе в сборную Азербайджана

Фигуристке Жилиной отказали в переходе в сборную Азербайджана
Совет ISU отказал Веронике Жилиной, которая в мае получила паспорт Азербайджана, в возможности представлять новую страну
Вероника Жилина
Вероника Жилина (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в предоставлении спортивного гражданства Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС и «Матч ТВ».

17-летняя Жилина, подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем.

В мае глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что Жилина «не может перейти ни в какую страну», потому что входит в сборную России, но непонятно, почему не выступает последние два сезона.

Позднее Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Она говорила, что будет счастлива представлять Азербайджан, не является членом сборной России и ждет разрешения на переход.

РБК направил запрос в ISU и в Федерацию фигурного катания Азербайджана.

Жилина является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победительницей финала Гран-при России среди юниоров (2023).

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Иван Витченко Иван Витченко
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фигурное катание Вероника Жилина Азербайджан Евгений Плющенко смена гражданства
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