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Спорт ,  
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Российская синхронистка назвала несправедливым судейство на ЧМ

Российская синхронистка Дорошко назвала несправедливым судейство на ЧМ
По мнению Майи Дорошко, китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь, которые заняли второе место в дуэтах, должны были обнулить элемент, «который был сделан отвратительно»
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская синхронистка Майя Дорошко, которая в дуэте с Татьяной Гайдай заняла третье место в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, назвала несправедливым судейство на турнире. Об этом Дорошко заявила журналистам после турнира.

Дорошко и Гайдай 21 июля завоевали бронзовые медали (300,2183 балла) в технической программе дуэтов. Золото выиграли австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри (307,1451), серебро — китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

«Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять. Но если честно, то я не могу [не отметить]: мне кажется, что поступили немного несправедливо», — сказала Дорошко.

Российские синхронистки впервые за 24 года проиграли золото ЧМ в дуэтах
Спорт
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

По мнению Дорошко, занявшим второе место китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь должны были обнулить элемент, «который был сделан отвратительно».

«Речь идет об элементе «выталкивание в цаплю». Если посмотреть, то одна девочка упала и недокрутила 90 градусов. Это «ноль». За такое Тане (Гайдай) в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем», — отметила она.

Дорошко назвала неплохим выступление россиянок в дуэтах. «В остальном нам просто надо было сделать все, что от нас зависело. По моим ощущениям, все было неплохо. На повторе, единственное, заметила небольшой асинхрон, и тренеры тоже только на него указали. Остальное, как мне кажется, было сделано удачно и без завалов», — добавила она.

Россия осталась без золотых медалей на чемпионате мира в соревнованиях дуэтов впервые с 2001 года, когда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова заняли второе место.

Чемпионат мира — 2025 стал одним из самых неудачных в истории российского синхронного плавания. Россиянки также впервые с 1994 года остались без медалей в соло.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет. Россияне представлены во всех видах, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе. На данный момент на счету России три медали — также два золота завоевал синхронист Александр Мальцев.

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Теги
Альвина Цаканян
синхронное плавание плавание чемпионат мира по плаванию
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