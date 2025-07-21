Чемпионке Олимпиады запретили выступать под песню «Младший лейтенант»

Ангелина Мельникова сообщила, что ей пришлось экстренно менять музыку для международных стартов

Ангелина Мельникова (Фото: Соцсети Ангелины Мельниковой)

Победительнице Олимпиады-2020 в Токио в командном турнире и абсолютной чемпионке мира по гимнастике Ангелине Мельниковой запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале.

«Экстренно меняем музыку для международных стартов, — написала она. — Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни. Вот, например, у меня была «Младший лейтенант», мы ее убираем».

Мельникова и еще 11 гимнастов были допущены к участию в международных турнирах и впервые за четыре года смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет в октябре в индонезийской Джакарте.

Международная федерация гимнастики (FIG) предъявляет серьезные требования по допуску россиян к международным турнирам. В частности, FIG запретила спортсменам демонстрировать георгиевскую ленту.

В допуске было отказано олимпийской чемпионке Виктории Листуновой и Алексею Усачеву. Листуновой, по ее словам, отказали из-за открытки с поздравлением с Днем Победы, которую она выложила в соцсетях. Усачев рассказал «Спорт-Экспрессу», что ему отказали в допуске из-за лайка в соцсетях поздравительной открытки ко Дню народного единства. «Просто было написано: «4 ноября. С Днем народного единства!» — рассказал он, отметив, что на открытке не было георгиевской ленты.

Украина же призвала FIG отстранить Мельникову из-за участия в праймериз «Единой России». На Украине сочли нарушением рекомендаций МОК участие гимнастки в праймериз ЕР, а также заявили, что Мельникова проводила тренировки для детей военнослужащих, помогала в сборе средств для семей военных и опубликовала фотографию с буквой Z.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.