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Спорт ,  
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Впервые команда клубного ЧМ отказалась играть в турнире из-за усталости

В качестве главной причины отказа «Аль-Хиляль» указал желание обеспечить здоровье футболистов и подготовить игроков к матчам национальных сборных, а также полноценному старту клубного сезона.
ФК &laquo;Аль-Хиляль&raquo;
ФК «Аль-Хиляль» (Фото: ФК «Аль-Хиляль»)

Чемпион Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» отказался от участия в Суперкубке страны из-за усталости, вызванной участию в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба «Аль-Хиляль».

В качестве главной причины отказа «Аль-Хиляль» указал желание обеспечить здоровье футболистов и подготовить игроков к матчам национальных сборных, а также полноценному старту сезона.

Клубный чемпионат мира прошел с 14 июня по 13 июля в США. «Аль-Хиляль» дошел до четвертьфинала, сенсационно выбив из турнира английский «Манчестер Сити». В матче за выход в полуфинал саудовская команда 4 июля проиграла бразильскому «Флуминенсе».

В «Аль-Хиляле» подчеркнули, что из-за задержки рейса из США в Саудовскую Аравию количество отпускных дней игроков сократилось с 24 до 21. При этом в контрактах игроков прописано 28 отпускных дней ежегодно.

Суперкубок пройдет 19-23 августа в Гонконге с участием «Аль-Иттихад», «Ан-Наср», «Аль-Кадисия» и «Аль-Ахли».

«Аль-Хиляль» является самым титулованным клубом турнира. На его счету пять трофеев. С 2022 года Суперкубок проходит в рамках мини-турнира из четырех команд, в 2023-2024 годах победителем становился «Аль-Хиляль».

Ранее множество топ-клубов, игроков и тренеров, включая наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, жаловались на то, что клубный чемпионат мира не даст футболистам возможности восстановиться перед следующим сезоном из-за небольшого количества отпускных дней.

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Руслан Алиев
ФК Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу
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