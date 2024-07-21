Во Франции из продажи отозвали бутылки с символикой ОИ из-за опасного химиката

Во Франции из продажи отозвали бутылки с символикой ОИ из-за химиката

В брендированных металлических бутылках для воды было обнаружено чрезмерное количество бисфенола А, который запрещен во Франции с 2015 года

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Менее чем за неделю до начала Олимпийских игр 2024 года французские власти отозвали из продажи брендированные металлические бутылки для воды с логотипом «Париж-2024», содержащие чрезмерное количество бисфенола А, сообщает Reuters.

Отмечается, что бутылки, произведенные французской компанией Vilac, содержат уровень содержания этого химического вещества, который не соответствует нормам.

«В настоящее время ведутся обсуждения с лицензиатом, чтобы понять причины несоблюдения требований и обеспечить принятие соответствующих мер», — сообщили в оргкомитете Олимпиады.

Эти бутылки продавались во Франции с конца августа 2023 года.

Бисфенол А, который широко используется в производстве пластмассы, запрещен во Франции с 2015 года из-за того, что его связывают с проблемами со здоровьем, включая рак молочной железы и бесплодие.