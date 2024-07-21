Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024
Немецкая полиция предотвратила предполагаемый теракт перед финальным матчем чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщает газета The Sun.
Целью экстремистов была фан-зона с болельщиками сборной Англии на берлинской площади Брайтшайдплац.
Полиция за несколько часов до начала финального матча, в котором 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1, совершила серию скоординированных рейдов в соседнем со столицей Германии Потсдаме. Трое подозреваемых были задержаны.
Всего обыски были проведены по трем адресам в поисках пятерых мужчин после того, как на телефоны были сделаны фотографии площади Брайтшайдплац и большой церкви в Берлине, где находилась фан-зона. Отмечается, что эти люди были известными сторонниками «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено), уже находящимися под наблюдением немецкой полиции.
«В Потсдаме были проведены обыски в домах троих мужчин по трем адресам. К операции были привлечены силы специального назначения. Меры были осуществлены в связи с непосредственной угрозой со стороны исламистского спектра», — сказал The Sun представитель берлинской полиции.
Источники сообщили, что за мужчинами установили наблюдение за несколько дней до финала. Подозреваемые были позднее отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования.
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