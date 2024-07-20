Российская теннисистка вышла в финал турнира в Будапеште
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в финал турнира в Будапеште с призовым фондом более €230 тыс.
В полуфинале 28-я ракетка мира со счетом 6:3, 6:3 обыграла немку Еву Лис (129-я).
В финале соперницей Шнайдер будет белоруска Александра Соснович (134-я).
Соперницы ранее встречались на корте один раз — в квалификации турнира в Дохе в этом году, победу одержала россиянка.
В прошлом году турнир в Будапеште выиграла россиянка Мария Тимофеева.
Шнайдер в этом году выиграла два турнира WTA — в Хуахине (Таиланд) и Бад-Хомбурге (Германия).
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