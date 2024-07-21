Погачар выиграл «Тур де Франс» и повторил 26-летнее достижение Пантани

Словенец выиграл общий зачет «Тур де Франс» третий раз в карьере. Погачар стал первым с 1998 года гонщиком, кому удалось победить на «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» в одном сезоне

Тадей Погачар (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем престижной многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс», которая в этом году прошла по территории Франции, Италии, Сан-Марино и Монако и завершилась в Ницце.

Погачар в воскресенье выиграл последний этап — «разделку» на дистанции 33,7 км. Всего на нынешнем «Тур де Франс» Погачар выиграл шесть этапов, в том числе три последних.

25-летний Погачар захватил лидерство после четвертого этапа (из 21) и выиграл общий зачет с результатом 83 часа 38 минут 56 секунд. Второе и третье места заняли датчанин Йонас Вингегор из Visma–Lease a Bike (отставание 6 минут 17 секунд), чемпион предыдущих двух «Тур де Франс», и бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal–Quick-Step (+9.18).

Словенец ранее побеждал в общем зачете на «Тур де Франс» в 2020 и 2021 годах. Кроме того, в этом году он стал лучшим на «Джиро д'Италия». Погачар стал первым после Марко Пантани (1998 год) гонщиком, кому удалось выиграть «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» в одном сезоне. Также он стал десятым гонщиком в истории, кому удалось выиграть две гонки из Гранд-тура за один год (все три за год выиграть не удавалось никому).

«Тур де Франс» проводится с 1903 года, это одна из трех самых престижных велогонок в мире наряду с «Джиро» и «Вуэльтой Испании» (Гранд-тур).