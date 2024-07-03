Кавендиш побил 50-летний рекорд Меркса по победам на этапах «Тур де Франс»

Кавендиш побил 50-летний рекорд по победам на этапах «Тур де Франс»

Британский велогонщик выиграл 35-й этап в карьере, обойдя по этому показателю бельгийца Эдди Меркса

Марк Кавендиш (Фото: Molly Darlington / Reuters)

Британский велогонщик Марк Кавендиш побил рекорд по победам на этапах престижной многодневки «Тур де Франс».

39-летний Кавендиш 3 июля выиграл пятый этап многодневки между городами Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба.

Для Кавендиша эта победа стала 35-й в карьере на этапах «Тур де Франс», он побил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса, пятикратного победителя генеральной классификации «Тур де Франс» (1969–1972, 1974).

Кавендиш сейчас выступает за казахстанскую команду Astana-Qazaqstan.

«Тур де Франс» проходит в 111-й раз. Гонка входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте вместе с «Джиро д'Италия» и «Вуэльтой».

Последние два года «Тур де Франс» выигрывал датчанин Йонас Вингегор.