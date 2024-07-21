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Макгрегор уволил бойца из своего промоушена после поражения от блогера

Макгрегор уволил Перри из своего промоушена BKFC после поражения от Джейка Пола
Майк Перри уступил в боксерском поединке Джейку Полу нокаутом, после чего Конор Макгрегор заявил, что увольняет его из Bare Knuckle Fighting Championship
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в соцсети Х, что увольняет из своего промоушена Майка Перри после поражения в боксерском бою от блогера Джейка Пола.

«Эй, Майк, ты свободен и можешь идти соревноваться в своем вонючем и грязном чемпионате по боксу. Удачи, ты уволен», — написал Макгрегор.

Перри, бывший боец UFC, в ночь на 21 июля уступил Полу нокаутом в шестом раунде. В активе 32-летнего американца теперь два поражения в двух поединках по правилам бокса.

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Перри после ухода из UFC c 2022 года выступал в лиге по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), которая принадлежит Макгрегору. В BKFC у него пять побед в пяти поединках, там он владеет символическим чемпионским поясом «короля насилия».

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс кулачные бои Конор Макгрегор Джейк Пол
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