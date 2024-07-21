Макгрегор уволил бойца из своего промоушена после поражения от блогера
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в соцсети Х, что увольняет из своего промоушена Майка Перри после поражения в боксерском бою от блогера Джейка Пола.
«Эй, Майк, ты свободен и можешь идти соревноваться в своем вонючем и грязном чемпионате по боксу. Удачи, ты уволен», — написал Макгрегор.
Перри, бывший боец UFC, в ночь на 21 июля уступил Полу нокаутом в шестом раунде. В активе 32-летнего американца теперь два поражения в двух поединках по правилам бокса.
Перри после ухода из UFC c 2022 года выступал в лиге по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), которая принадлежит Макгрегору. В BKFC у него пять побед в пяти поединках, там он владеет символическим чемпионским поясом «короля насилия».
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации