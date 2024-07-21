В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Вендела в «Галатасарай»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что бразильский полузащитник Вендел уже согласовал контракт с турецким «Галатасараем».
«Это не соответствует действительности. Вендел — игрок «Зенита», — сказал Медведев «Чемпионату».
Ранее газета Milliyet писала, что 26-летний Вендел согласился на переход в «Галатасарай», а турецкий клуб близок к договоренности о трансфере бразильца. Mateo de Futbol сообщал, что турецкий клуб готов заплатить за футболиста €20 млн. В случая осуществления перехода Вендела это будет самым дорогим в истории турецкого футбола трансфером на вход.
Вендел выступает в «Зените» с 2020 года, куда перешел из португальского «Спортинга». С командой он стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и три Суперкубка страны.
Всего он провел за петербургский клуб 125 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
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