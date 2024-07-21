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В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Вендела в «Галатасарай»

Глава «Зенита» Медведев опроверг информацию о переходе Вендела в «Галатасарай»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал не соответствующей действительности информацию, что бразильский полузащитник согласовал контракт с турецким клубом
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что бразильский полузащитник Вендел уже согласовал контракт с турецким «Галатасараем».

«Это не соответствует действительности. Вендел — игрок «Зенита», — сказал Медведев «Чемпионату».

Ранее газета Milliyet писала, что 26-летний Вендел согласился на переход в «Галатасарай», а турецкий клуб близок к договоренности о трансфере бразильца. Mateo de Futbol сообщал, что турецкий клуб готов заплатить за футболиста €20 млн. В случая осуществления перехода Вендела это будет самым дорогим в истории турецкого футбола трансфером на вход.

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Вендел выступает в «Зените» с 2020 года, куда перешел из португальского «Спортинга». С командой он стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и три Суперкубка страны.

Всего он провел за петербургский клуб 125 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Александр Медведев Вендел Галатасарай
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