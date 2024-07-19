Глава «Зенита» пошутил над «Фламенго», где его спутали с Дмитрием Медведевым

Глава «Зенита» пошутил про то, что его спутали с Дмитрием Медведевым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев пошутил, что после того, как вице-президент «Фламенго» перепутал его с бывшим президентом России, возникает вопрос, того ли Клаудиньо хочет купить бразильский клуб

Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев пошутил по поводу того, как в бразильском «Фламенго» его перепутали с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, ныне зампредом Совбеза.

Ранее вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, говоря о переговорах по трансферу полузащитника Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России в течение пяти лет».

«Такая ситуация только заставляет задуматься — а того ли Клаудиньо они хотят купить?» — сказал «РИА Новости» Александр Медведев.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провел 43 матча, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.

«Зенит», чемпион России шести последних лет, в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.