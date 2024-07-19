Глава «Зенита» пошутил про то, что его спутали с Дмитрием Медведевым
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев пошутил по поводу того, как в бразильском «Фламенго» его перепутали с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, ныне зампредом Совбеза.
Ранее вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, говоря о переговорах по трансферу полузащитника Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России в течение пяти лет».
«Такая ситуация только заставляет задуматься — а того ли Клаудиньо они хотят купить?» — сказал «РИА Новости» Александр Медведев.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провел 43 матча, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.
«Зенит», чемпион России шести последних лет, в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.
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