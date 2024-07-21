Бой Шары Буллета с Олексейчуком будет одним из главных на турнире UFC 3 августа

Бой Шары Буллета будет одним из главных на турнире UFC 3 августа

Соперником российского бойца на турнире в Абу-Даби будет поляк Михал Олексейчук. На этом же турнире Умар Нурмагомедов встретится с американцем Кори Сэндхагеном

Шара Буллет (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проведет следующий поединок против поляка Михала Олексейчука на турнире UFC в Абу-Даби 3 августа. Об этом сообщается в аккаунте промоушена в соцсети X.

Этот поединок станет вторым главным на этом турнире.

Фото: UFC

В самом главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов встретится с американцем Кори Сэндхагеном. Победитель этого боя получит право на титульный бой в легчайшем весе против американца Шона О’Мэлли.

У 30-летнего Шары Буллета 13 побед и ни одного поражения в ММА в карьере. В UFC он дебютировал в октябре 2023 года, в американском промоушене он победил бразильцев Бруно Силву и Антонио Троколли.

За победу над Троколли в июне этого года россиянин получил бонус от UFC в размере $50 тыс. за лучшее выступление вечера.

На счету 32-летнего Олексейчука 19 побед и восемь поражений в ММА.