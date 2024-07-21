Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса

Бой прошел в Москве и завершился победой Минеева единогласным решением судей. Ранее соперники дважды встречались в поединках по правилам ММА

Владимир Минеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса.

Поединок прошел в Москве. Минеев одержал победу единогласным решением судей.

Минеев и Исмаилов ранее дважды проводили бои по правилам ММА — в первом поединке в 2018 году была ничья, а в 2021-м Минеев нокаутировал соперника и защитил титул AMC.

В смешанных единоборствах 34‑летний Минеев одержал 16 побед, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью. В 2022 году он приостановил карьеру в ММА, отправившись в зону спецоперации, но несколько раз возвращался для участия в кикбоксерских поединках.

На счету 38‑летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и ничья в ММА.

В боксе он дебютировал в 2022 году победой над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, а в марте 2023-го одержал победу над Иваном Штырковым раздельным решением судей.