Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса.
Поединок прошел в Москве. Минеев одержал победу единогласным решением судей.
Минеев и Исмаилов ранее дважды проводили бои по правилам ММА — в первом поединке в 2018 году была ничья, а в 2021-м Минеев нокаутировал соперника и защитил титул AMC.
В смешанных единоборствах 34‑летний Минеев одержал 16 побед, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью. В 2022 году он приостановил карьеру в ММА, отправившись в зону спецоперации, но несколько раз возвращался для участия в кикбоксерских поединках.
На счету 38‑летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и ничья в ММА.
В боксе он дебютировал в 2022 году победой над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, а в марте 2023-го одержал победу над Иваном Штырковым раздельным решением судей.
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