 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,35 x 5,5 2 9,5 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,11 x 10,5 2 26 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 14 x 7,1 2 1,19 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,7 x 3,6 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,8 x 2,3 2 2,25 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Медведев сыграет с Бубликом в финале крупного турнира ATP в Германии

Бублик победил Хачанова и сыграет с Медведевым в финале турнира ATP в Галле
Представитель Казахстана в полуфинальном матче в Галле в трех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира ATP в Галле (Германия).

В полуфинале 29-летний Хачанов, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил представителю Казахстана Александру Бублику, 45-й ракетке мира, со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

В решающем матче соперником Бублика будет россиянин Даниил Медведев (11-й номер рейтинга ATP), победивший представителя Германии Александра Зверева (3). В личных встречах у них счет 6–0 в пользу Медведева.

Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.

Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету четыре титула ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Карен Хачанов Александр Бублик Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине
Спорт
Медведев победил Зверева и впервые за год вышел в финал турнира ATP
Спорт
У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Мединский признался, что в переговорах с Киевом помогает знание истории Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Минске рассказали, о чем говорили Лукашенко и спецпосланник Трампа Политика, 21:56
В Татарстане умер обвиненный в мошенничестве экс-глава института КФУ Общество, 21:41
Медведев сыграет с Бубликом в финале крупного турнира ATP в Германии Спорт, 21:33
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Протоиерей Ткачев не увидел смысла решать проблемы демографии деньгами Общество, 21:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Даниил Медведев заявил, что играл отлично в полуфинальном матче в Галле Спорт, 21:24
В Ростове-на-Дону утонула нырнувшая за браслетом в бассейн девочка Общество, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского Политика, 20:44
Россиянин выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку Спорт, 20:26
Президент Ирана отверг «обнуление» ядерной программы страны Политика, 20:25