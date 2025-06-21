Медведев сыграет с Бубликом в финале крупного турнира ATP в Германии
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира ATP в Галле (Германия).
В полуфинале 29-летний Хачанов, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил представителю Казахстана Александру Бублику, 45-й ракетке мира, со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
В решающем матче соперником Бублика будет россиянин Даниил Медведев (11-й номер рейтинга ATP), победивший представителя Германии Александра Зверева (3). В личных встречах у них счет 6–0 в пользу Медведева.
Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.
Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету четыре титула ATP.
Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов