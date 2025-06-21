Бублик победил Хачанова и сыграет с Медведевым в финале турнира ATP в Галле

Медведев сыграет с Бубликом в финале крупного турнира ATP в Германии

Представитель Казахстана в полуфинальном матче в Галле в трех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова

Карен Хачанов (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира ATP в Галле (Германия).

В полуфинале 29-летний Хачанов, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил представителю Казахстана Александру Бублику, 45-й ракетке мира, со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

В решающем матче соперником Бублика будет россиянин Даниил Медведев (11-й номер рейтинга ATP), победивший представителя Германии Александра Зверева (3). В личных встречах у них счет 6–0 в пользу Медведева.

Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.

Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету четыре титула ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.