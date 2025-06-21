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Спорт ,  
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У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа

Российский теннисист был вынужден взять медицинскую паузу во время полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

У российского теннисистка Даниила Медведева второй матч подряд на турнире ATP в немецком Галле пошла кровь из носа.

Медведев в полуфинале встречается с представителем Германии Александром Зверевым. В первом сете при счете 4:4 на подаче Зверева у россиянина пошла кровь, поэтому он был вынужден взять медицинскую паузу, которая продлилась несколько минут.

Накануне Медведеву также потребовалась помощь врача во время второго сета четвертьфинального поединка с американцем Алексом Микельсеном.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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