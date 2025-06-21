У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа
У российского теннисистка Даниила Медведева второй матч подряд на турнире ATP в немецком Галле пошла кровь из носа.
Медведев в полуфинале встречается с представителем Германии Александром Зверевым. В первом сете при счете 4:4 на подаче Зверева у россиянина пошла кровь, поэтому он был вынужден взять медицинскую паузу, которая продлилась несколько минут.
Накануне Медведеву также потребовалась помощь врача во время второго сета четвертьфинального поединка с американцем Алексом Микельсеном.
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.
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