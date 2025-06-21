 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,35 x 5,4 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,1 x 10 2 24 Баскетбол НБА. Финал Оклахома-Сити Индиана 1 1,34 x 2 3,47 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 15 x 7,3 2 1,18 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,7 x 3,6 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,8 x 2,3 2 2,25 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,75 x 4 2 4,4 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2 x 50 2 1,85 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине

Четвертая ракетка России Самсонова проиграла в полуфинале турнира WTA в Берлине
Людмила Самсонова уступила китаянке Ван Синьюй
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Andreas Gora / dpa / Global Look Press)

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира WTA в Берлине.

В полуфинале 26-летняя россиянка уступила китаянке Ван Синьюй, 32-й ракетке мира, со счетом 4:6, 1:6.

В решающем матче Ван Синьюй сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая неожиданно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Людмила Самсонова
Материалы по теме
Соболенко проиграла 164-й ракетке мира в полуфинале турнира в Берлине
Спорт
Хачанов вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Галле
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Момент встречи Сергея Тихановского с женой. Видео Политика, 17:48
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа Спорт, 17:42
Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана Арагчи в Стамбуле Политика, 17:29
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом сообщил о подготовке новой Политика, 17:13
Пашинян объявил, что Зангезурского коридора не будет Политика, 17:06
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине Спорт, 16:57
Социологи раскрыли «душу России» для создания «визуального кода» страны Политика, 16:54
Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко Политика, 16:53
Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории» Спорт, 16:43
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Суд отказался отпустить владельца «Торпедо» под залог в ₽50 млн Спорт, 16:23