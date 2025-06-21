Четвертая ракетка России Самсонова проиграла в полуфинале турнира WTA в Берлине

Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине

Людмила Самсонова уступила китаянке Ван Синьюй

Людмила Самсонова (Фото: Andreas Gora / dpa / Global Look Press)

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира WTA в Берлине.

В полуфинале 26-летняя россиянка уступила китаянке Ван Синьюй, 32-й ракетке мира, со счетом 4:6, 1:6.

В решающем матче Ван Синьюй сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая неожиданно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.