Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира WTA в Берлине.
В полуфинале 26-летняя россиянка уступила китаянке Ван Синьюй, 32-й ракетке мира, со счетом 4:6, 1:6.
В решающем матче Ван Синьюй сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая неожиданно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.
Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.
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