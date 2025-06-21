Соболенко проиграла 164-й ракетке мира в полуфинале турнира в Берлине

Белорусская теннисистка уступила чешке Маркете Вондроушовой, чемпионке Уимблдона 2023 года

Арина Соболенко (Фото: IMAGO / Claudio Gärtner / Global Look Press)

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA в Берлине.

В полуфинале 27-летняя Соболенко уступила чешке Маркете Вондроушовой, 164-й ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.

В личных встречах у Соболенко и Вондроушовой счет стал 4–4. Чешская теннисистка является чемпионкой Уимблдона 2023 года, бывшей шестой ракеткой мира. Она много пропустила из-за травмы.

В решающем матче соперницей Вондроушовой будет россиянка Людмила Самсонова или китаянка Ван Синьюй.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.