Соболенко проиграла 164-й ракетке мира в полуфинале турнира в Берлине
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA в Берлине.
В полуфинале 27-летняя Соболенко уступила чешке Маркете Вондроушовой, 164-й ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.
В личных встречах у Соболенко и Вондроушовой счет стал 4–4. Чешская теннисистка является чемпионкой Уимблдона 2023 года, бывшей шестой ракеткой мира. Она много пропустила из-за травмы.
В решающем матче соперницей Вондроушовой будет россиянка Людмила Самсонова или китаянка Ван Синьюй.
Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.
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