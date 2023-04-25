В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слова «превосходный»
В Бразилии предложили включить имя покойного футболиста Пеле в словарь португальского языка, сообщает EFE. Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Бразилец умер 29 декабря 2022 года.
Имя футболиста хотят сделать синонимом слов «великий», «непревзойденный», «превосходный» и «уникальный».
Предложение высказал Фонд Пеле и организовал кампания по увековечиванию бразильца в словаре. На сайте https://pelenodicionario.com.br/ можно зарегистрироваться и поддержать инициативу.
«Весь мир знает и почитает величайшего бразильца всех времен. Теперь пришло время почтить Пеле, увековечив короля словом из словаря», — отметили в фонде.
Кампания проводится при поддержке клуба «Сантос», за который Пеле играл, и медиаконцерна Globo.
Футболист умер 29 декабря прошлого года на 83-м году жизни. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирующего рака толстой кишки.
Пеле — единственный игрок за всю историю, выигравший три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В «Сантосе» бразилец провел большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.