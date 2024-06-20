Экс-тренер «Спартака» покинул «Венецию» после выхода в Серию А
Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Венеции». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Отмечается, что стороны достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Бывший тренер московского «Спартака» возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года, когда клуб занимал предпоследнее место во втором дивизионе чемпионата Италии.
В том сезоне команда в итоге заняла восьмое место в турнирной таблице, получив право сыграть в плей-офф за выход в Серию А, где она сразу уступила «Кальяри».
В прошедшем сезоне клуб завоевал право выступать в высшем дивизионе.
Ваноли с декабря 2021 по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России.
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