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Экс-тренер «Спартака» покинул «Венецию» после выхода в Серию А

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул «Венецию» после выхода в Серию А
Паоло Ваноли возглавлял итальянский клуб с ноября 2022 года. Под его руководством «Венеция» в прошедшем сезоне завоевала право выступать в высшем дивизионе
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли (Фото: Ronald Wittek / Bongarts / Getty Images)

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Венеции». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Бывший тренер московского «Спартака» возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года, когда клуб занимал предпоследнее место во втором дивизионе чемпионата Италии.

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В том сезоне команда в итоге заняла восьмое место в турнирной таблице, получив право сыграть в плей-офф за выход в Серию А, где она сразу уступила «Кальяри».

В прошедшем сезоне клуб завоевал право выступать в высшем дивизионе.

Ваноли с декабря 2021 по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Паоло Ваноли ФК Спартак Москва ФК Венеция

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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