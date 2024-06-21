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Спорт ,  
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Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ с зарплатой $2,1 млн

Чинахов подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом» на $4,2 млн
Егор Чинахов будет выступать в «Коламбусе» еще два года
Фото: BlueJackets.com
Фото: BlueJackets.com

Российский форвард Егор Чинахов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Срок соглашения с 23-летним нападающим составил два года, сумма контракта — $4,2 млн.

«Егор выдающийся молодой игрок, который показывает стабильный прогресс на протяжении первых трех сезонов в организации», — сказал президент клуба по хоккейным операциям и генеральный менеджер Дон Уодделл.

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Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он провел 53 матча и набрал 29 (16+13) очков. Много игр Чинахов пропустил из-за травм.

В основном составе «Коламбуса» также играют россияне Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Егор Чинахов контракт

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