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Скандальный российский игрок НХЛ выступит в Медиалиге

Скандальный российский игрок НХЛ Ничушкин выступит в Медиалиге
Валерий Ничушкин на данный момент является единственным участником Медиалиги среди игроков НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги. Об этом президент Медиалиги Николай Осипов рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — рассказал Осипов.

Второй сезон хоккейной Медиалиги пройдет 6 июля — 31 августа.

Ничушин был отстранен на шесть месяцев из-за нарушения программы помощи игрокам. На момент отстранения россиянин являлся лучшим снайпером плей-офф с девятью голами.

Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли писали, что Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества, но официально это не подтверждалось.

Ничушкин в январе попал в добровольную программу помощи, в рамках которой игрокам в том числе оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.

Ничушкина второй год подряд отстраняют из-за скандалов. В 2023-м его исключили из состава после найденной в его доме пьяной девушки. На момент прибытия полиции Ничушкина в номере не было.

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Теги
Руслан Алиев
НХЛ россияне в НХЛ Валерий Ничушкин Медиалига
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