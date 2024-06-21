Лучший игрок Единой лиги ВТБ покинул УНИКС
Северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич покинул УНИКС. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
Он выступал за команду с 2022 года, в сезоне 2022/23 стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
В прошедшем сезоне 26-летний Димитриевич принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка и делал 6,9 результативных передач. Он был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата, девять раз попал в символическую пятерку игровых недель, а также четвертьфинальной и полуфинальной серий.
В сезоне 2022/23 Димитриевич удостоился звания самого ценного игрока плей-офф.
В прошедшем сезоне УНИКС проиграл в финальной серии ЦСКА.
Упал — поднялся.
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