Лучший игрок Единой лиги ВТБ покинул УНИКС

Северомакедонский баскетболист Ненад Димитриевич выступал за казанский клуб с 2022 года. В сезоне 2022/23 он удостоился звания самого ценного игрока плей-офф, в прошедшем сезоне был MVP регулярного чемпионата

Ненад Димитриевич (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич покинул УНИКС. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Он выступал за команду с 2022 года, в сезоне 2022/23 стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне 26-летний Димитриевич принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка и делал 6,9 результативных передач. Он был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата, девять раз попал в символическую пятерку игровых недель, а также четвертьфинальной и полуфинальной серий.

В сезоне 2022/23 Димитриевич удостоился звания самого ценного игрока плей-офф.

В прошедшем сезоне УНИКС проиграл в финальной серии ЦСКА.