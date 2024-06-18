ЦСКА продлил контракт с самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ
Американский защитник Мело Тримбл подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
Срок соглашения с 29-летним игроком составил два года.
В прошедшем сезоне Тримбл был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.
Американец стал лучшим бомбардиром ЦСКА (14,6 очка) и вторым по результативным передачам (3,9). При этом в финальной серии против УНИКС защитник набирал в среднем 20 очков за игру.
«Благодарен за возможность носить форму ЦСКА в течение следующих двух лет, работать вместе с тренером Андреасом Пистиолисом и всем клубом», — сказал Тримбл.
В прошедшем сезоне ЦСКА впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финальной серии казанский УНИКС.
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