ЦСКА продлил контракт с самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ

Американский защитник Мело Тримбл будет выступать за московский клуб еще два года

Мело Тримбл (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Американский защитник Мело Тримбл подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

Срок соглашения с 29-летним игроком составил два года.

В прошедшем сезоне Тримбл был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

Американец стал лучшим бомбардиром ЦСКА (14,6 очка) и вторым по результативным передачам (3,9). При этом в финальной серии против УНИКС защитник набирал в среднем 20 очков за игру.

«Благодарен за возможность носить форму ЦСКА в течение следующих двух лет, работать вместе с тренером Андреасом Пистиолисом и всем клубом», — сказал Тримбл.

В прошедшем сезоне ЦСКА впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финальной серии казанский УНИКС.