 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

ЦСКА продлил контракт с самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА продлил контракт с самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ Тримблом
Американский защитник Мело Тримбл будет выступать за московский клуб еще два года
Мело Тримбл
Мело Тримбл (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Американский защитник Мело Тримбл подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

Срок соглашения с 29-летним игроком составил два года.

В прошедшем сезоне Тримбл был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

Американец стал лучшим бомбардиром ЦСКА (14,6 очка) и вторым по результативным передачам (3,9). При этом в финальной серии против УНИКС защитник набирал в среднем 20 очков за игру.

ЦСКА в норильской шахте продлил контракт с американским баскетболистом
Спорт
Каспер Уэйр (в центре)

«Благодарен за возможность носить форму ЦСКА в течение следующих двух лет, работать вместе с тренером Андреасом Пистиолисом и всем клубом», — сказал Тримбл.

В прошедшем сезоне ЦСКА впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финальной серии казанский УНИКС.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол ПБК ЦСКА Единая лига ВТБ Мело Тримбл

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
ЦСКА спустя три года вернул титул чемпиона Единой лиги ВТБ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области Политика, 13:52
Суд в Москве заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к десяти годам Общество, 13:52
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро Спорт, 13:51
В Финляндии рассказали, как проходят встречи с российскими пограничниками Политика, 13:49
Медведев предупредил о последствиях отказа Киева от мирных переговоров Политика, 13:48
В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова Спорт, 13:46
СК назвал задержанных по делу об отравлениях готовой едой в Москве Общество, 13:42
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
8 неочевидных проблем при переходе с западного ПО на российское Pro, 13:32
Семин отреагировал на слова Кварацхелии о «сложной жизни» в России Спорт, 13:31
Путин анонсировал появление еще одной верфи на Дальнем Востоке Бизнес, 13:24
Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать Инвестиции, 13:20
Вслед за Москвой массовое отравление после салатов произошло в Казани Общество, 13:19
Курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽90 Инвестиции, 13:19
Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе Технологии и медиа, 13:15