Россиянка вышла в 1/4 финала в Берлине из-за травмы чемпионки Уимблдона
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA в Берлине.
Во втором круге 25-летняя Калинская встречалась с Маркетой Вондроушовой, шестой ракеткой мира. При счете 5:5 в первом сете чешка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра.
Вондроушова в прошлом году выиграла Уимблдон.
Калинская сейчас занимает 24-е место в рейтинге WTA. Ее следующей соперницей станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Призовой фонд турнира в Берлине составляет €802 тыс.
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