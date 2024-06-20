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Спорт ,  
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Россиянка вышла в 1/4 финала в Берлине из-за травмы чемпионки Уимблдона

Чемпионка Уимблдона Вондроушова травмировалась в матче с Калинской в Берлине
Шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии отказалась от продолжения борьбы в первом сете матча второго круга против россиянки Анны Калинской
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA в Берлине.

Во втором круге 25-летняя Калинская встречалась с Маркетой Вондроушовой, шестой ракеткой мира. При счете 5:5 в первом сете чешка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

Вондроушова в прошлом году выиграла Уимблдон.

Калинская сейчас занимает 24-е место в рейтинге WTA. Ее следующей соперницей станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Призовой фонд турнира в Берлине составляет €802 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анна Калинская Маркета Вондроушова травма

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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