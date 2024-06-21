Сборная Украины проиграла первый тайм матча против Словакии на Евро

Сборная Украины вновь проиграла первый тайм матча на Евро

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Словакии, гол забил Иван Шранц

Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Украины уступает команде Словакии после первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:1.

На 17-й минуте отличился Иван Шранц.

Встреча группы E проходит в Дюссельдорфе.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

В первой игре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3 (первый гол тоже был забит в первом тайме).

В группе Е также выступает сборная Бельгии, она во втором туре сыграет против Румынии 22 июня в Кёльне.