Сборная Украины вновь проиграла первый тайм матча на Евро
Сборная Украины уступает команде Словакии после первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:1.
На 17-й минуте отличился Иван Шранц.
Встреча группы E проходит в Дюссельдорфе.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.
В первой игре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3 (первый гол тоже был забит в первом тайме).
В группе Е также выступает сборная Бельгии, она во втором туре сыграет против Румынии 22 июня в Кёльне.
Упал — поднялся.
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