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Спорт ,  
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Месси побил 71-летний рекорд Кубка Америки

Месси отметился голевой передачей в победном матче с Канадой
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд Кубка Америки по количеству проведенных матчей. Он провел 35-й матч на турнире. Ранее рекорд принадлежал чилийскому вратарю Серхио Ливингстону (34), который в последний раз выступил на Кубке Америки в 1954 году.

Сборная Аргентины в матче первого тура группы А Кубка Америки обыграла команду Канады со счетом 2:0. Месси стал автором голевой передачи.

Действующие обладатели Кубка Америки в следующем туре встретится 26 июня с Чили, Канада — с Перу Игры пройдут 26 июня.

Кубок Америки стартовал в США в ночь на 21 июня и завершится 15 июля. В турнире принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы: десять южноамериканских команд и шесть представителей Центральной, Северной Америки и стран Карибского бассейна. В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в каждой из групп.

Первоначально турнир должен был пройти в Эквадоре. Но в ноябре 2022 года власти страны отказались от проведения, в связи с чем организаторы приняли решение о переносе турнира в США.

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Теги
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Кубок Америки по футболу

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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