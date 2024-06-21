Месси побил 71-летний рекорд Кубка Америки

Месси отметился голевой передачей в победном матче с Канадой

Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд Кубка Америки по количеству проведенных матчей. Он провел 35-й матч на турнире. Ранее рекорд принадлежал чилийскому вратарю Серхио Ливингстону (34), который в последний раз выступил на Кубке Америки в 1954 году.

Сборная Аргентины в матче первого тура группы А Кубка Америки обыграла команду Канады со счетом 2:0. Месси стал автором голевой передачи.

Действующие обладатели Кубка Америки в следующем туре встретится 26 июня с Чили, Канада — с Перу Игры пройдут 26 июня.

Кубок Америки стартовал в США в ночь на 21 июня и завершится 15 июля. В турнире принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы: десять южноамериканских команд и шесть представителей Центральной, Северной Америки и стран Карибского бассейна. В плей-офф выйдут команды, занявшие два первых места в каждой из групп.

Первоначально турнир должен был пройти в Эквадоре. Но в ноябре 2022 года власти страны отказались от проведения, в связи с чем организаторы приняли решение о переносе турнира в США.