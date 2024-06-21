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Спорт ,  
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Боксера Гарсию лишили $1,2 млн и отстранили на год за провал допинг-теста

Американец мексиканского происхождения заявил, что «бокс умер», и намекнул на возможное продолжение карьеры в UFC
Райан Гарсия
Райан Гарсия (Фото: Global Look Press )

Бывший претендент на чемпионский пояс WBC Райан Гарсия лишен победы в последнем бою, оставлен без гонорара за поединок и отстранен от соревнований на один год в связи с проваленным допинг-тестом. Соответствующее решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк, сообщает ESPN.

В апреле 2024 года американский боксер неожиданно победил соотечественника Девина Хейни, нанеся тому первое поражение в карьере. Бой в Бруклине продлился все 12 раундов. Хейни проиграл решением судей, однако Гарсия трижды отправлял своего оппонента в нокдаун. При этом поединок был лишен титульного статуса в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), так как Гарсия провалил взвешивание, превысив лимит почти на полтора килограмма.

Кроме того, уже после боя в допинг-пробе Гарсии нашли остарин, внесенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных для использования в спорте препаратов.

В итоге сенсационная победа 25-летнего боксера была аннулирована решением Атлетической комиссии, которая также назначила Гарсии дисквалификацию сроком на один год. Плюс ко всему спортсмен должен будет выплатить $1,2 млн, заработанных в этом бою, и еще $10 тыс. в качестве штрафа.

После известий о дисквалификации Гарсия написал у себя в соцсетях, что «бокс умер». Он также обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, намекнув, что хотел бы попробовать себя в смешанных единоборствах.

За свою карьеру американец мексиканского происхождения Райан Гарсия провел 25 боев, уступив лишь один раз Джервонте Дэвису в 2023 году. Боксер также известен странным поведением в соцсетях, из-за чего даже был вынужден пройти проверку на предмет психологического здоровья перед боем с Хейни. В частности, он обвинял неназванного члена семьи в сексуальном насилии, флиртовал с журналисткой, сделал предложение о браке австралийской порноактрисе, а также заявлял, что убитый в 1996 году рэпер Тупак Шакур на самом деле жив.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
бокс Райан Гарсия допинг

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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