Лучшая российская пловчиха Ефимова не отобралась на Игры с первой попытки

Россиянка не смогла показать квалификационное время на 200 м брассом. Свое выступление она назвала ужасным

Юлия Ефимова (Фото: Global Look Press)

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла квалифицироваться на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом.

Ранее Ефимова получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Вопреки позиции Федерации плавания России, которая выступила за бойкот Олимпиады, Ефимова решила отбираться на Игры в Париж через чемпионат Багамских островов.

На чемпионате Багамских островов россиянка не смогла показать квалификационное время — 2 минуты 24,63 секунды.

«Отвратительно проплыла, за 2.29, — заявила Ефимова «Матч ТВ». — Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25–2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов».

У Ефимовой остался единственный шанс квалифицироваться на Олимпиаду — на 100 м брассом. Соревнования пройдут 23 июня.

Россиянка является трехкратным призером Олимпиады. На Играх-2012 в Лондоне она завоевала бронзу на 200 м брассом, в Рио-де-Жанейро — серебро на 100 и 200 м брассом. Всего Ефимова участвовала на четырех Олимпиадах в период с 2008 по 2021 год.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).

Ранее из российских пловцов нейтральный статус получил только серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Иван Гирев. Но пловец в апреле от него отказался.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.