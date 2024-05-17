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Футболист «Челси» впервые получил приз АПЛ лучшему молодому игроку сезона

Палмер первым в «Челси» получил приз АПЛ лучшему молодому игроку сезона
Полузащитник Коул Палмер обошел в борьбе за награду Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Букайо Сака
Коул Палмер
Коул Палмер (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим молодым игроком сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

22-летний футболист в нынешнем сезоне АПЛ забил 22 гола и сделал 10 результативных передач. По обоим показателям за тур до финиша Палмер занимает второе место в лиге, уступая форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (27 голов) и полузащитнику «Астон Виллы» Олли Уоткинсу (13 передач).

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Коул Палмер

Палмер — единственный игрок «Челси», получивший эту награду. Она вручается с сезона 2019/20.

Футболист в нынешнем сезоне повторил рекорд Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда в «Челси» — 16 голов в домашних матчах АПЛ.

В числе номинантов на приз также были Холанд, Фил Фоден («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба — «Арсенал») и Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Челси Коул Палмер Английская премьер-лига (АПЛ)

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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