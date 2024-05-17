Футболист «Челси» впервые получил приз АПЛ лучшему молодому игроку сезона
Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим молодым игроком сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.
22-летний футболист в нынешнем сезоне АПЛ забил 22 гола и сделал 10 результативных передач. По обоим показателям за тур до финиша Палмер занимает второе место в лиге, уступая форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (27 голов) и полузащитнику «Астон Виллы» Олли Уоткинсу (13 передач).
Палмер — единственный игрок «Челси», получивший эту награду. Она вручается с сезона 2019/20.
Футболист в нынешнем сезоне повторил рекорд Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда в «Челси» — 16 голов в домашних матчах АПЛ.
В числе номинантов на приз также были Холанд, Фил Фоден («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба — «Арсенал») и Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки