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Тарасова отказалась считать потерей смену гражданства Гейниш и Чигирева

Тарасова — о переходе Гейниш и Чигирева: не потеря, ведущие фигуристы остаются
Заслуженный тренер СССР заявила, что ведущие российские фигуристы сейчас не меняют спортивное гражданство, а «десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно»
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Возможная смена спортивного гражданства пары Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев не станет потерей для российского фигурного катания. Такое мнение Sport24 высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее 21 мая ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Гейниш и Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона планируют выступать за Узбекистан и уже подали документы на переход.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас. <...> Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», — сказала Тарасова.

Российская фигуристка в 16 лет начнет выступать за Францию
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Алиса Овсянкина (слева)

Гейниш и Чигирев тренируются в группе Нины Мозер, они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы.

На прошлой неделе стало известно, что российская фигуристка Алиса Овсянкина, в июле прошлого года вставшая в пару с французом Максимилианом Райе, со следующего сезона будет представлять Францию.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова смена гражданства
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