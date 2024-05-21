Австрия после двух сенсаций проиграла аутсайдеру и не вышла в плей-офф ЧМ
Сборная Австрии проиграла команде Великобритании в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 2:4.
У австрийцев отличились Клеменс Унтервегер (23-я минута) и Марио Хубер (60). В составе британцев шайбы забросили Бен О'Коннор (28), Бретт Перлини (42), Эван Мози (51) и Роберт Дауд (56).
Сборная Австрии с семью очками после семи матчей заняла пятое место в группе и не смогла выйти в плей-офф. У Великобритании три очка и последнее, восьмое место. Команда вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира.
Австрийцы на нынешнем турнире сенсационно обыграли Финляндию, а также отыгрались со счета 1:6 в матче с Канадой, где в итоге уступили в овертайме.
Из группы А в плей-офф вышли Канада, Чехия, Швейцария и Финляндия. Они свои заключительные матчи группового турнира проведут позднее 21 мая.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
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