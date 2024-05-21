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ЦСКА объявил об уходе трехкратного чемпиона России

ЦСКА объявил об уходе трехкратного чемпиона России Кирилла Набабкина
У 37-летнего защитника, который выступал за ЦСКА с 2010 года, заканчивается срок контракта
Кирилл Набабкин
Кирилл Набабкин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Защитник Кирилл Набабкин покинет ЦСКА в конце сезона. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

У 37-летнего футболиста заканчивается срок контракта. Матч с «Уралом» в 30-м туре РПЛ 25 мая станет последним для защитника в составе ЦСКА.

На счету Набабкина 20 матчей за ЦСКА в текущем сезоне и одна результативная переда. Всего защитник провел 323 матча за «красно-синих» в карьере.

«Зенит» по пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России
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Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

В составе ЦСКА, где он выступал с 2010 года, Набабкин стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех Кубков и трех Суперкубков страны.

ЦСКА с 45 очками перед последним туром идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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