ЦСКА объявил об уходе трехкратного чемпиона России

У 37-летнего защитника, который выступал за ЦСКА с 2010 года, заканчивается срок контракта

Кирилл Набабкин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Защитник Кирилл Набабкин покинет ЦСКА в конце сезона. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

У 37-летнего футболиста заканчивается срок контракта. Матч с «Уралом» в 30-м туре РПЛ 25 мая станет последним для защитника в составе ЦСКА.

На счету Набабкина 20 матчей за ЦСКА в текущем сезоне и одна результативная переда. Всего защитник провел 323 матча за «красно-синих» в карьере.

В составе ЦСКА, где он выступал с 2010 года, Набабкин стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех Кубков и трех Суперкубков страны.

ЦСКА с 45 очками перед последним туром идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.