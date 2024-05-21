ЦСКА объявил об уходе трехкратного чемпиона России
Защитник Кирилл Набабкин покинет ЦСКА в конце сезона. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
У 37-летнего футболиста заканчивается срок контракта. Матч с «Уралом» в 30-м туре РПЛ 25 мая станет последним для защитника в составе ЦСКА.
На счету Набабкина 20 матчей за ЦСКА в текущем сезоне и одна результативная переда. Всего защитник провел 323 матча за «красно-синих» в карьере.
В составе ЦСКА, где он выступал с 2010 года, Набабкин стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех Кубков и трех Суперкубков страны.
ЦСКА с 45 очками перед последним туром идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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