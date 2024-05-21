Шахматист в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России
Иван Землянский в возрасте 13 лет и восьми месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Эту информация РБК подтвердили в Федерации шахмат России (ФШР).
Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания. В восьми турах на этих соревнованиях россиянин набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у представляющего Словению Владимира Федосеева (36).
Ранее рекорд России принадлежал Анишу Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев. Сейчас он выступает за Нидерланды.
Самым молодым гроссмейстером в истории является Абхиманью Мишра из США, который получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Американец тогда побил рекорд россиянина Сергея Карякина (12 лет и семь месяцев, тогда он еще представлял Украину).
Землянский 21 мая в Шардже сыграл вничью с Мишрой.
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