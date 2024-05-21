Иван Землянский в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Шахматист в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Иван Землянский выполнил гроссмейстерскую норму в возрасте 13 лет и восьми месяцев. Он улучшил рекорд Аниша Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев

Фото: yarsanych.com

Иван Землянский в возрасте 13 лет и восьми месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Эту информация РБК подтвердили в Федерации шахмат России (ФШР).

Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания. В восьми турах на этих соревнованиях россиянин набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у представляющего Словению Владимира Федосеева (36).

Ранее рекорд России принадлежал Анишу Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев. Сейчас он выступает за Нидерланды.

Самым молодым гроссмейстером в истории является Абхиманью Мишра из США, который получил это звание в 2021 году в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Американец тогда побил рекорд россиянина Сергея Карякина (12 лет и семь месяцев, тогда он еще представлял Украину).

Землянский 21 мая в Шардже сыграл вничью с Мишрой.