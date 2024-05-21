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Обладатель Кубка Стэнли перешел в «Металлург»

Обладатель Кубка Стэнли Скотт Уилсон перешел в «Металлург»
Канадский нападающий Скотт Уилсон, который выиграл Кубок Стэнли в сезоне 2016/17 в составе «Питтсбурга», подписал однолетний контракт с магнитогорским клубом
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Канадский форвард Скотт Уилсон подписал контракт с «Металлургом». Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на один год — до конца сезона 2024/25.

Последние два сезона Уилсон провел в подмосковном «Витязе», где набрал 69 (40+29) очков в 104 матчах.

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Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.

Кроме того, «Металлург» подписал новый двухлетний контракт со шведским защитником Робином Прессом и новое однолетнее соглашение с американским форвардом Люком Джонсоном.

«Металлург» в прошедшем сезоне завоевал Кубок Гагарина. В плей-офф Пресс стал третьим бомбардиром, лучшим бомбардиром-защитником и лучшим ассистентом во всей лиге, Джонсон выиграл больше всех вбрасываний.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск
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