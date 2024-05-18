Капитан сборной Латвии заявил, что никогда не будет больше играть в КХЛ
Капитан сборной Латвии по хоккей Каспарс Даугавиньш заявил Pravda.sk, что больше никогда не будет играть в КХЛ.
«Я могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал играть в Россию. Я выступал в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду. Я большой патриот, гордый латыш», — сказал 36-летний Даугавиньш.
Форвард отметил, что отношения между Латвией и Россией не очень хорошие. «Поэтому я не буду там играть, иначе я бы пошел против своих людей», — добавил хоккеист.
Сейчас Даугавиньш выступает в Словакии за «Дуклу».
В КХЛ Даугавиньш играл на протяжении восьми сезонов в составе рижского «Динамо», московского «Динамо», нижегородского «Торпедо», московского «Спартака» и подмосковного «Витязя». Лигу он покинул в 2021 году.
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