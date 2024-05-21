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Евро-2024 ,  
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Роналду вошел в состав сборной Португалии на Евро-2024

Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Сборная Португалии, чемпион Европы 2016 года, сыграет на турнире в группе F вместе с командами Турции, Грузии и Чехии
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте федерации футбола страны.

В список из 26 человек вошли:

вратари — Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия);

защитники — Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра (ПСЖ, Франция), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия);

полузащитники — Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Пальинья («Фулхэм», Англия), Отавио Монтейро («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья (ПСЖ);

нападающие — Бернарду Силва («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Ан-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леао («Милан», Италия).

Сборная Германии объявила состав на домашний Евро-2024
Спорт
Фото: Julian Finney / Getty Images

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Португальцы сыграют в группе F вместе с командами Турции, Грузии и Чехии.

Сборная Португалии победила на Евро-2016, а на прошлом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Криштиану Роналду Португалия
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