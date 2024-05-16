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Евро-2024 ,  
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Сборная Германии объявила состав на домашний Евро-2024

Сборная Германии объявила состав на домашний Евро-2024, капитан — Гюндоган
Сюжет
Евро-2024
В состав вошли 27 человек, в том числе чемпионы мира Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Тони Кроос. Капитаном будет Илкай Гюндоган
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил предварительный состав сборной Германии из 27 человек на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля.

Турнир примут десять городов Германии.

Капитаном сборной Германии будет Илкай Гюндоган, самыми опытными игроками в составе — чемпионы мира 2014 года Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Тони Кроос.

Состав команды:

вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрикс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

полузащитники — Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);

нападающие — Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

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Фото:Oliver Hardt / Getty Images

Сборную Германии с сентября прошлого года возглавляет Юлиан Нагельсман, Юлиан Нагельсман, который сменил Ханса-Дитера Флика, уволенного после разгромного поражения от Японии.

В апреле Нагельсман продлил контракт до конца чемпионата мира 2026 года.

На последнем чемпионате мира в Катаре сборная Германии не смогла выйти из группы.

Немецкая команда в последний раз побеждала на Евро в 1996 году, а до финала доходила в 2008-м.

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Футбол Евро-2024 Германия

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