Сборная Германии объявила состав на домашний Евро-2024
Немецкий футбольный союз (DFB) объявил предварительный состав сборной Германии из 27 человек на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля.
Турнир примут десять городов Германии.
Капитаном сборной Германии будет Илкай Гюндоган, самыми опытными игроками в составе — чемпионы мира 2014 года Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Тони Кроос.
Состав команды:
вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрикс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);
полузащитники — Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);
нападающие — Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
Сборную Германии с сентября прошлого года возглавляет Юлиан Нагельсман, Юлиан Нагельсман, который сменил Ханса-Дитера Флика, уволенного после разгромного поражения от Японии.
В апреле Нагельсман продлил контракт до конца чемпионата мира 2026 года.
На последнем чемпионате мира в Катаре сборная Германии не смогла выйти из группы.
Немецкая команда в последний раз побеждала на Евро в 1996 году, а до финала доходила в 2008-м.
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